Артисты вспомнили экс-худрука воронежского ТЮЗа

Александр Латушко ушел из жизни в ноябре 2022-го Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В театре юного зрителя почтили память бывшего худрука Александра Латушко. Вечер приурочили ко дню рождения режиссера: сейчас ему бы исполнилось 78 лет. Александр Латушко ушел из жизни в ноябре 2022-го.

Вся жизнь Александра Николаевича была связана с Воронежским ТЮЗом. Сначала он служил актером (сыграл около 120 ролей), с 1985 года работал режиссером-постановщиком, с 1994 года стал главным режиссером, с 2011 по 2015 годы - был художественным руководителем театра.

О режиссере впоминали артисты Александр Новиков, Анастасия Гуменникова, Олег Бондарь, Анастасия Бондарь, Олег Столповский, Сергей Смирнов и другие. Воронежцам показали фрагменты спектаклей «Красная Шапочка», «Кентервильское привидение», «В открытом море», «Оливер», «Ревизор», созданных Александром Николаевичем с 1985 по 2015 годы.