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НовостиОбщество3 марта 2023 9:23

Одаренным воронежским детям увеличат правительственные премии

Выплата первой степени составит 15 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области вырастут региональные премии одаренным детям. Об этом сообщил губернатор в своем телеграм-канале 3 марта.

Напомним, премии присуждаются учащимся, которые стали лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей всероссийского, международного и регионального уровней. Победителей ежегодно выбирает специальная комиссия. А награждение происходит в День знаний 1 сентября.

Теперь выплата премии теперь составит:

1) Третьей степени - 7 тысяч рублей;

2) Второй степени - 10 тысяч рублей;

3) Первой степени - 15 тысяч рублей.

За последние годы такие премии получили 360 воронежских одаренных школьников и студентов колледжей.