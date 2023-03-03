Одаренным воронежским детям увеличат правительственные премии

Фото из архива КП
В Воронежской области вырастут региональные премии одаренным детям. Об этом сообщил губернатор в своем телеграм-канале 3 марта.
Напомним, премии присуждаются учащимся, которые стали лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей всероссийского, международного и регионального уровней. Победителей ежегодно выбирает специальная комиссия. А награждение происходит в День знаний 1 сентября.
Теперь выплата премии теперь составит:
1) Третьей степени - 7 тысяч рублей;
2) Второй степени - 10 тысяч рублей;
3) Первой степени - 15 тысяч рублей.
За последние годы такие премии получили 360 воронежских одаренных школьников и студентов колледжей.