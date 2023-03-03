Воронежцам споют народные песни и хиты из кино

4 марта в библиотеке имени Никитина пройдет концерт ансамбля русской и казачьей песни «Родные напевы».

В программу войдут популярные народные и лирические песни российских композиторов - «Вишня», «Узенький проулочек», «4 двора», «Не кукуй, кукушечка», «Любо мне, когда Дон разливается», «Мамин старенький дом», «У природы нет плохой погоды», «Не обижайте матерей», «Подорожник-трава», «А черемуха цвела», «Вальс расставанья», «А по камушкам речка бежит», «На побывку едет», «Роза белая, вишня спелая», «Скакал казак через долину», а также частушки.

Концерт пройдет 4 марта в 13.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный, 12+