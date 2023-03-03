В Воронеже резко упали в цене огурцы

За огурцы сейчас просят уже более адекватные деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Воронежстате констатировали значительное снижение цен на огурцы. Они подешевели почти на четверть от прежней стоимости. Причем в отдельных сетевых магазинах огурцы упали в цене более, чем вдвое – с 249 рублей за килограмм до 119. Напомним, что в начале февраля они стоили от 300 до 400 рублей за кг. Эксперты еще тогда предупреждали, что цены на таком астрономическом уровне продержатся недолго.

Напротив, пусть и незначительно, но поднялись цены на некоторые другие овощи. С 20 по 27 февраля лук подорожал на 2,29%, помидоры – на 1,35%, морковь – на 0,49%.

Также увеличилась цена на сыры, черный чай и водку: от 0,57% до 2,26%. Подешевели колбаса, сливочное масло и детское питание - от 1,26 до 4,22%.