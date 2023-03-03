Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 8:44

Коронавирус в Воронежской области на утро 3 марта: 414 человек заразились, никто не умер

Выздоровели на этот раз 443 наших земляка
Юрий КОЗЛОВ
Пугающий диагноз получают все больше наших земляков.

Пугающий диагноз получают все больше наших земляков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снова увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. На утро пятницы, 3 марта, заразились еще 414 жителей Воронежской области, 44 из них попали в больницы. Для сравнения, на начало дня 2 марта заболели ковидом 389 человек, 47 из них были госпитализированы. Число подхвативших коронавирус в Воронежской области уже перевалило за 481 тысячу.

За прошедшие сутки никто не умер, как и на утро 2 марта. А выздоровели 443 человека – на 29 больше, чем заболели. На начало дня 2 марта победивших ковид было гораздо меньше – 313.