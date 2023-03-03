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НовостиОбщество3 марта 2023 8:30

В Воронеже 7 марта запретят парковку на Советской площади

Машины могут помешать празднованию 8 марта
Юрий КОЗЛОВ
На Советской площади машины нельзя будет парковать 15 часов.

На Советской площади машины нельзя будет парковать 15 часов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущий вторник, 7 марта, запретят парковку в районе Советской площади. Нельзя будет оставить машину с 7.00 до 22.00 на участках улиц 25 Октября (от Театральной до улицы Художника Бучкури) и Театральной (от 25 Октября до Пятницкого).

В мэрии объяснили запрет парковки проведением праздничного мероприятия, посвященному Международному женскому дню 8 марта.

Кстати, уже опубликовали программу празднования 8 марта в Воронеже. Как всегда, будут конкурсы, флешмобы, а в двух учебных заведениях будут определять самых красивых студентов и студенток.