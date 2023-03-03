В Воронеже опубликовали программу празднования 8 марта

А еще женщин ждет море цветов! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обширную программу праздничных мероприятий на 8 марта опубликовали на сайте мэрии. Многие из них будут проводить онлайн.

К 8 марта запланированы праздничные концерты, мастер-классы, онлайн-выставки, флэшмобы. Некоторые из них стартуют уже 6 марта. В частности, в этот день на остановках общественного транспорта в Железнодорожном районе пройдет социально-патриотическая акция «Вам, любимые!».

Студенты посоревнуются в конкурсах на привлекательность, причем особ обоих пол. В ВГТУ 6 марта с 16.00 пройдет конкурс – «Мистер университета». А в воронежском техникуме строительных технологий – «Мисс техникума – 2023». Конкурс состоится 9 марта.

В Воронежском промышленно-гуманитарном колледже имени Пескова 7 марта можно будет увидеть праздничный концерт «Мартфель». А в библиотеке № 1 7 марта с 11 утра будут читать стихи поэтесс.

Полную программу праздничных мероприятий можно увидеть на сайте мэрии.