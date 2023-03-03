Воронежцы пожаловались на огромную лужу на Площади Заставы

Лужу пообещали откачать в ближайшее время. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» Анастасия Муравьева пожаловалась на огромную лужу возле дома № 1 на улице Донбасской. Он находится рядом с остановкой «Площадь Заставы».

Девушка рассказала, что тротуара вдоль дома практически нет, и людям приходится идти по проезду, чтобы дойти до остановки. Но сейчас и это невозможно. На проезде образовалась огромная лужа. Анастасия утверждает, что это происходит уже не в первый раз, местные жители писали жалобы, но в ответ получали лишь отписки.

В управе Ленинского района так прокомментировали ситуацию:

- Дом находится в низине, и при осадках или таянии снега туда сливается вода с верхней части улицы. По идее, она должна уходить в дренажный колодец. Но сейчас неустойчивая погода – то снег, то дождь. И, возможно, решетка колодца заледенела и не пропускает воду. Сейчас над устранением проблемы будут работать сотрудники нашего комбината благоустройства. Если у них не получится справиться с лужей, обратимся за помощью к дорожной службе, с которой у нас есть договор. Напоминаем, в случае коммунальных ЧП, подобных этому, можно позвонить в приемную управы Ленинского района по телефону 277-05-10.