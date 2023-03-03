Воронежцам опять присылают фальшивые извещения о поверке счетчиков

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РВК-Воронеж предупреждает горожан об очередной волне фальшивых извещений. В последнее время горожане все чаще стали обнаруживать в своих ящиках листовки с навязчивым требованием провести обязательную поверку счетчиков воды.

В водоканале заявили, что предприятие не имеет отношения к этой рассылке и попросили горожан не реагировать на нее.

- В фейковых извещениях абонентам предлагают заказать поверку, причем строго до указанного срока. В противном случае, как запугивают составители «документа», жители будут вынуждены оплачивать услугу водоснабжения по «тарифам и нормативам», указанным в извещении, да еще и с повышающим коэффициентом, - сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж.

Листовка содержит штрих-кодом и выдержки из законодательства. Сотрудники водоканала напомнили, что проводить поверку приборов учета могут только аккредитованные организации и специалисты. Их список можно найти на официальном сайте Росаккредитации, выбрав вкладку «Реестр аккредитованных лиц».

А о сроках поверки абонента предупредят в квитанции от водоканала. Дату можно узнать в своей управляющей компании или в паспорте на счетчик.