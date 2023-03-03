В Воронежской области «Лада» врезалась в грузовик: погиб пассажир

«Лада» после столкновения с грузовиком. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 2 марта, на 643 километре трассы «Дон» в Павловском районе 31-летний местный житель, руливший ВАЗ-21703, ехал со стороны Ростов-на-Дону в направлении Москвы. Он потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенц»с полуприцепом «CHEREAU». Им управлял 53-летний житель Ростовской области.

В аварии погиб 35-летний воронежец, ехавший в «Ладе». А водитель легковой машины попал в больницу. Шофер грузовика серьезно не пострадал.

У «Мерседеса» разбито крыло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 2 марта в Воронежской области случилось 101 ДТП, из них в Воронеже – 77, на дорогах в районах – 20, на федеральных трассах – 4. В пяти авариях один человек погиб, шесть получили травмы. Инспекторы ГИБДД задержали 10 пьяных водителей и еще 25 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.