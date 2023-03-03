В воронежской школе стартовала Всероссийская олимпиада по финграмотности

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

1 марта в воронежской школе №104 состоялось торжественное открытие Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству. Она проводится для учеников 1 – 9 классов на образовательной платформе Учи.ру.

Открывая олимпиаду, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута провел онлайн-урок «Как не потеряться в мире финансов и достичь своей цели: пять правил».

- Олимпиада — это не столько соревнование по финансовой грамотности, сколько получение новых знаний и советов — об удобных онлайн-переводах, способах сбережений, о том, как не купить кота в мешке и не попасться, если звонят мошенники. Важно, что ее участники смогут делиться этими знаниями и со своей семьей, — отметил Михаил Мамута.

Впервые в олимпиаду вошли задания по страхованию и достижению финансовой цели — накопить деньги на подарок. Школьники попробуют себя в роли предпринимателей: откроют виртуальное предприятие, закупят для него оборудование, продумают ценообразование, продвижение и клиентский сервис. По итогам каждого этапа предусмотрена обратная связь — участники смогут понять, какое решение наиболее эффективно.

В качестве разминки специалисты воронежского отделения Банка России предложили ребятам пройти увлекательную викторину – «Финансовые бои», где участники в игровой форме разбирались с непростыми понятиями финграмотности.

Олимпиада завершится 31 марта. Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты, которые будут размещены в их личных кабинетах.

Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России, Минэкономразвития России в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Интерес к олимпиаде растет: в 2021 году в ней участвовали более 800 тыс. школьников, а в 2022 году — более 1,6 млн.