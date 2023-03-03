В Воронежской области на выходных синоптики обещают сильный ветер

Снег будет сопровождаться сильным ветром. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные. Никаких аномалий не ожидают. Над территорией Воронежской области будет господствовать циклон. Поэтому без снега не обойдется, но он будет небольшим. Ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем уходить в «плюс». При этом возможны сильные порывы ветра.

4 марта в Воронежской области ночью будет небольшой снег. Днем он временами будет превращаться в дождь. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/c, местами возможны порывы до 15-17 м/c. Температура ночью будет держаться в районе 0…-5, днем потеплеет до -1…+4.

В Воронеже будет идти небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до 0…-2. А днем поднимется до +1…+3.

5 марта в Воронежской области будет облачно с прояснениями. Ночью снова пойдет небольшой снег, который днем превратится в дождь. Ветер сменится с юго-западного на западный. Но он будет таким же сильным - 8-13 м/c с порывами до 15-17 м/c. Ночью, как и сутки назад, будет 0…-5, днем от -2 до +3.

В Воронеже погода не изменится – вновь небольшой снег, ночью 0…-2, днем +1…+3.