В Воронеже создают новое молодежное движение

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На днях в школе №40 Ленинского района состоялось открытие первичного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Директор школы Ольга Бовкун провела торжественную линейку, где подписанием документа об открытии первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», дала старт развитию сообщества созидателей и первооткрывателей всего позитивного и полезного обществу.

Члены этого движения позиционируют себя, как пионеры своего Отечества с желанием быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы; видят себя первооткрывателями мира с готовностью изменить его к лучшему.

А самые юные ученики школы вступили в ряды детского движения «Орлята России». В торжественной линейке приняли участие почетные гости, которые в своих выступлениях поделились жизненным опытом, рассказали о своих профессиональных окрытиях и их практическом применении на благо Родины.

Ребята тепло приветствовали напутственные слова председателя Совета ветеранов Ленинского района, члена Общественной палаты г. Воронежа, ветерана Афганской войны, участника боевых действий на Северном Кавказе, участника ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, полковника авиации в отставке Евгения Правдухина, муниципального координатора Надежды Емельяновой, ведущего специалиста отдела по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности управы Ленинского района Екатерины Путилиной и делегата I съезда РДДМ в городе Москва, ученице 11 «А» класса школы № 40 Надежды Шорстовой.

Организаторы движения отмечают, что идти первыми всегда ответственно, но и очень интересно. Впереди много необычного, яркого и незабываемого.