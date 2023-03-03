Под Воронежем сгорел жилой дом

В селе Лог Нижнедевицкого района дом полыхал так, что даже быстрое тушение огня не помогло его спасти. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 2 марта, в селе Лог Нижнедевицкого района случился пожар. Загорелся жилой дом 6х8м на улице Советской. Пожарных вызвали в 6.51. Огонь тушили восемь сотрудников МЧС, приехавших на двух машинах. В 7.10 пожар удалось ликвидировать. К сожалению, удалось только не допустить дальнейшего распространения огня. Дом к тому времени сгорел дотла. На пожаре никто не пострадал.

В тот же день в 19.04 в МЧС сообщили о пожаре в селе Тимирязево Новоусманского района. На улице 27 Съезда КПСС в жилом доме 6х10м в кухне загорелась бытовая техника. На пожаре работали также восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Огонь потушили в 19.31. Последствия ЧП оказались минимальными – повреждена бытовая техника на площади два квадратных метра. Пострадавших на пожаре не было.