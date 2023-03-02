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НовостиОбщество2 марта 2023 16:40

В Воронеже нашли вакансию с зарплатой в миллион

Так высоко оценивают работу директора компании по выпуску мебельной фупнитуры
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

Аналитики сервиса по подбору персонала "HeadHunter" назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Воронеже. Среди них - директор по продажам в компании по производству мебельной фурнитуры с зарплатой в миллион рублей. На такую же зарплату, по обещаниям работодателя, может рассчитывать и агент по продажам новостроек премиум класса на удаленке.

Региональному представителю столичная финансовая компания готова платить до 500 тысяч ежемесячно. Как и фирма по продаже сельхозтехники – менеджеру-агенту. Полмиллиона сулят также менеджеру по развитию бизнеса и исполнительному директору.

Заманчиво выглядят должность коммерческого директора в фирме по производству и продаже молочных продуктов с окладом в 450 тысяч рублей, а также менеджера лизинговой компании по работе с клиентами – с окладом в 400 тысяч.