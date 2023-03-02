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НовостиОбщество2 марта 2023 15:17

Спасатели предупреждают воронежцев о мошенниках

Злоумышленники под видом сотрудников МЧС втридорога навязывают жильцам пожарные извещатели
Ирина КАЗАНИНА
Фото из телеграм-канала ГУ МЧС по области

Фото из телеграм-канала ГУ МЧС по области

Фото: Предоставлено

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области предупреждает жителей региона об участившихся случаях мошенничества. Неизвестные люди, представляясь сотрудниками ведомства, убеждают жильцов установить автономные пожарные извещатели за стоимость, которая в разы превышает реальную - от 5000 рублей.

На самом деле подобный, несомненно, полезный прибор стоит около 500 рублей.

- Вы его можете купить самостоятельно как в розничных специализированных, так и в известных интернет-магазинах, - добавили в ГУ МЧС по Воронежской области. - Это устройство только в прошлом году спасло жизни 1175 людям.

В ведомстве напомнили, что МЧС России не предоставляет платные услуги. А спасатели не ходят по домам, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.