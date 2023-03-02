Воронежские ватерполисты вышли в финал первенства России

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Сегодня, 2 марта, сборная Воронежской области по водному поло одержала победу над московским МГФСО (11:7) и обеспечила участие в финале первенства России. Четвёртый тур среди юношей до 16 лет (1 группа) проходит в Санкт-Петербурге. Завтра, 3 марта, подопечные Александра Власова (СШОР ВВС) сыграют с московской «Радугой».

Накануне, 1 марта, наши ватерполисты проиграли хозяевам турнира (13:16). А до этого одолели команды подмосковной Рузы (15:10) и Краснодарского края (16:13). Отметим, что настоящим героем поединка с южанами стал Александр Князьков, забросивший 13 мячей.