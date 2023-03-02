В Воронеже на 9 часов закроют съезд с улицы Остужева

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Пресс-служба мэрии предупреждает воронежских водителей о предстоящем перекрытии движения по одному из съездов с улицы Остужева к ее дублеру. Дорога будет закрыта в субботу, 4 марта, в течение 9 часов с 9:00 до 18:00. В этот период дорожные службы планируют провести на этот отрезке ямочный ремонт.

Чиновники просят горожан заранее предусмотреть пути объезда перекрытого участка дороги.

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