44-летний воронежец ограбил пенсионера

При проведении личного досмотра у злоумышленника изъяли залоговый билет из ломбарда о том, что он сдал телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу с заявлением о совершенном ограблении обратился 64-летний житель села Новая Усмань. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевший пояснил, что в дневное время на улице Ильюшина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Неожиданно к нему подошел неизвестный, выхватил из кармана мобильный телефон и скрылся с похищенным. Ущерб составил около семи тысяч рублей.

Стражам порядка удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 44-летний житель Новоусманского района. Задержанный во всем сознался. При проведении личного досмотра у него изъяли залоговый билет из ломбарда. В соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику, который находится в изоляторе, грозит лишения свободы на срок до четырех лет.