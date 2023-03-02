Воронежцы приняли участие во Всероссийской акции «Диктант ЖКХ»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

С 13 февраля по 14 апреля 2023 года проходит Всероссийская акция «Диктант ЖКХ», которая позволит гражданам проверить и улучшить свои знания в сфере коммунального хозяйства.

В акции может принять участие любой гражданин России. Так, в среду, 1 марта, в конференц-зал управы Ленинского района пришли 16 воронежцев, желающих проверить и закрепить свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства. Это председатели Советов домов, руководители ТСЖ и просто активные граждане.

В течение получаса, при помощи своих гаджетов, на портале «Школа ЖКХ» (https://life.er.ru/dictation) собравшиеся прошли тест, состоявший из 30 вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере.

- В Ленинском районе с давних пор существует объединение самых активных и опытных жителей многоквартирных домов – «Клуб ЖКХ». Вместе они решают насущные проблемы, повышают свою правовую грамотность, делятся опытом и берут процесс управления своими домами под личный контроль. Благодаря таким общедоступным просветительским акциям, как «Диктант ЖКХ», каждый гражданин может совершенствовать профильные знания и на равных вести диалог с любым специалистом в этой области, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.