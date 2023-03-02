Электротранспорт Воронежа могут передать в концессию

Планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа рассматривает возможность передачи городского пассажирского электротрпнспорта в концессию компании «Синара-Транспортные Машины». Об этом 2 марта сообщил Вадим Кстенин в гордуме в рамках своего программного выступления перед членами конкурсной комиссии по выборам мэра.

По словам главы города, есть предварительная договоренность об инвестировании в развитие электротранспорта около 8 миллиардов рублей. На эти деньги планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети.