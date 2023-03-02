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НовостиОбщество2 марта 2023 13:39

Электротранспорт Воронежа могут передать в концессию

Сумма вложений в его развитие составит 8 миллиардов рублей
Ирина КАЗАНИНА
Планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети

Планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети

Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа рассматривает возможность передачи городского пассажирского электротрпнспорта в концессию компании «Синара-Транспортные Машины». Об этом 2 марта сообщил Вадим Кстенин в гордуме в рамках своего программного выступления перед членами конкурсной комиссии по выборам мэра.

По словам главы города, есть предварительная договоренность об инвестировании в развитие электротранспорта около 8 миллиардов рублей. На эти деньги планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети.