Электротранспорт Воронежа могут передать в концессию

Планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети
Фото: из архива «КП»
Мэрия Воронежа рассматривает возможность передачи городского пассажирского электротрпнспорта в концессию компании «Синара-Транспортные Машины». Об этом 2 марта сообщил Вадим Кстенин в гордуме в рамках своего программного выступления перед членами конкурсной комиссии по выборам мэра.
По словам главы города, есть предварительная договоренность об инвестировании в развитие электротранспорта около 8 миллиардов рублей. На эти деньги планируется обновить подвижной состав, отремонтировать тяговые подстанции и контактные сети.