В Воронежской области автоинспекторы помогли семье с малолетним ребенком

Полицейские отправились в Воронеж за запасным колесом, так как в такое позднее время ближайшие шиномонтажные станции не работали. Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

В ночное время на автодороге Р-298 в Аннинском районе инспекторы ДПС лейтенанты полиции Константин Борисов и Сергей Анищев заметили стоящий на проезжей части автомобиль «Киа Рио». Выяснилось, что у автомобиля спустило колесо. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Самостоятельно устранить неисправность 26-летний местный водитель не мог из-за отсутствия инструментов и запаски. Также он пояснил, что в салоне автомобиля находится его жена и малолетний ребенок. В итоге полицейские отправились в Воронеж за запасным колесом, так как в такое позднее время ближайшие шиномонтажные станции не работали. В конечном счете, проблему удалось решить. Направлявшиеся из Борисоглебска в Воронеж наши земляки поблагодарили в соцсетях сотрудников полиции за помощь.