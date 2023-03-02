Под Воронежем женщина из-за ревности едва не зарезала своего сожителя

Злоумышленница взяла кухонный нож и пырнула мужчину в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Верхнемамонскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение с проникающим ножевым ранением брюшной полости доставили 62-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В вечернее время потерпевший со своей 56-летней сожительницей распивали алкоголь в квартире, расположенной на улице Советской села Лозовое. Из-за ревности к прошлым отношениям мужчины с женщинами между возлюбленными произошел конфликт. Злоумышленница взяла кухонный нож и пырнула мужчину в живот. Потерпевший оделся и ушел в дом к своей дочери, которая утром вызвала врачей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. В ходе обыска полицейские обнаружили орудие преступления, а также одежду со следами крови. В отделе полиции женщина полностью признала свою вину.

В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» даме грозит до десяти лет лишения свободы.