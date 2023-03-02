Жительницу Воронежа осудили на 10,5 лет колонии за распространение наркотиков

Суд назначил Е. наказание в виде десяти лет шести месяцев лишения свободы с пребыванием в исправительной колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд Воронежа признал 40-летнюю Е. виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

В январе 2022 года ранее судимая за совершение аналогичного преступления Е. вступила в преступный сговор с неустановленным лицом через интернет. На территории областного центра были оборудованы тайники с наркотическим средством «соль». При попытке сбыта наркотиков Е. задержали сотрудники полиции. В ходе обыска в квартире злоумышленницы нашли и изъяли «соль», а также марихуану в крупном размере.

Суд назначил Е. наказание в виде десяти лет шести месяцев лишения свободы с пребыванием в исправительной колонии общего режима. Впрочем, у подсудимой еще есть время на апелляцию.