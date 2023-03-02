Воронежские кикбоксеры завоевали 12 медалей на первенстве ЦФО

На первенстве ЦФО отлично выступили наши самые юные спортсмены. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские кикбоксеры отлично выступили на чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа в Ярославле. На их счету 12 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Среди юношей 13-14 лет Максим Татарков победил в категории до 42 кг. Две бронзы на счету Артема Пивоварова (до 36 кг) и Арсения Сердюкова (до 57 кг).

У юношей 15-16 лет Рашид Османов стал лучшим в весовой категории до 57 кг. А Рустам Русаков стал серебряным призером в весе до 42 кг.

Среди юниоров 17-18 лет Никита Голофеев победил в весовой категории до 51 кг. Алексей Калягин (до 67 кг) взял бронзу.

У девушек 17-18 лет серебро на счету Анастасии Котовй (до 65 кг).

Среди взрослых спортсменов Данила Кузин стал первым в весовой категории до 57 кг. Никита Сысоев (до 63,5 кг) и Дмитрий Турбин (до 75 кг) стали серебряными призерами. Аким Бартенев (до 60 кг) взял бронзу.

Тренируют призеров первенства ЦФО Фуад Фарзиев, Владислав Зверев, Юрий Шерстяных и Игорь Иванов.

17 спортсменов представляли Воронежскую область в разделе фулл-контакт. Восемь из них стали финалистами, завоевали золотые и серебряные медали и теперь поедут на чемпионат и первенство страны. Первенство России пройдет в мае в Кемерово, чемпионат России – в декабре в Перми.

В состав команды вошли бойцы из спортивных школ олимпийского резерва № 33 и № 4, спортивных клубов «Мастер» и «Святослав», а также спортивной школы Борисоглебска.

- Оценил выступление на «четверку», — прокомментировал результаты первенства главный тренер региональной сборной команды Фуад Фарзиев. – От кого-то ожидал результата, но даже не попали в призы. На кого-то, напротив, не рассчитывал, но одержали победу. Такого не должно быть, конечно. Работаем над психологической подготовкой, добиваемся стабильности. Бойцы еще часто скрывают свое физическое состояние, рвутся в бой, не восстановившись после травм. Стараемся беречь молодых ребят, но ведь у нас такой вид спорта: болят ноги, бей руками! Отмечу бой в возрастной категории 15-16 лет в весе до 42 кг: Рустам Русаков выдал равный бой с первым номером, победителем первенства России прошлого года Евгением Феоктистовым из Московской области. Наш парень немного уступил и стал вторым, но я бы назвал этот бой лучшим на первенстве.