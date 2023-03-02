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НовостиСпорт2 марта 2023 11:52

Воронежские кикбоксеры завоевали 12 медалей на первенстве ЦФО

Четыре из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
На первенстве ЦФО отлично выступили наши самые юные спортсмены.

На первенстве ЦФО отлично выступили наши самые юные спортсмены.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские кикбоксеры отлично выступили на чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа в Ярославле. На их счету 12 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Среди юношей 13-14 лет Максим Татарков победил в категории до 42 кг. Две бронзы на счету Артема Пивоварова (до 36 кг) и Арсения Сердюкова (до 57 кг).

У юношей 15-16 лет Рашид Османов стал лучшим в весовой категории до 57 кг. А Рустам Русаков стал серебряным призером в весе до 42 кг.

Среди юниоров 17-18 лет Никита Голофеев победил в весовой категории до 51 кг. Алексей Калягин (до 67 кг) взял бронзу.

У девушек 17-18 лет серебро на счету Анастасии Котовй (до 65 кг).

Среди взрослых спортсменов Данила Кузин стал первым в весовой категории до 57 кг. Никита Сысоев (до 63,5 кг) и Дмитрий Турбин (до 75 кг) стали серебряными призерами. Аким Бартенев (до 60 кг) взял бронзу.

Тренируют призеров первенства ЦФО Фуад Фарзиев, Владислав Зверев, Юрий Шерстяных и Игорь Иванов.

17 спортсменов представляли Воронежскую область в разделе фулл-контакт. Восемь из них стали финалистами, завоевали золотые и серебряные медали и теперь поедут на чемпионат и первенство страны. Первенство России пройдет в мае в Кемерово, чемпионат России – в декабре в Перми.

В состав команды вошли бойцы из спортивных школ олимпийского резерва № 33 и № 4, спортивных клубов «Мастер» и «Святослав», а также спортивной школы Борисоглебска.

- Оценил выступление на «четверку», — прокомментировал результаты первенства главный тренер региональной сборной команды Фуад Фарзиев. – От кого-то ожидал результата, но даже не попали в призы. На кого-то, напротив, не рассчитывал, но одержали победу. Такого не должно быть, конечно. Работаем над психологической подготовкой, добиваемся стабильности. Бойцы еще часто скрывают свое физическое состояние, рвутся в бой, не восстановившись после травм. Стараемся беречь молодых ребят, но ведь у нас такой вид спорта: болят ноги, бей руками! Отмечу бой в возрастной категории 15-16 лет в весе до 42 кг: Рустам Русаков выдал равный бой с первым номером, победителем первенства России прошлого года Евгением Феоктистовым из Московской области. Наш парень немного уступил и стал вторым, но я бы назвал этот бой лучшим на первенстве.