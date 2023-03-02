Воронежца на три года отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП

Бобровский районный суд признал 57-летнего В. виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

21 мая 2022 года В. в нетрезвом состоянии ехал по автодороге «М4 Дон» с превышением скорости за рулем «Мерседеса». На одном из участков он выехал на обочину, машину занесло и вновь выбросило на проезжую часть, где произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Хендаем Солярис». После столкновения «Хендай выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «МАЗ». В результате ДТП водитель «Хендая» и двое его пассажиров получили тяжкие телесные повреждения.

Подсудимый и его защитник настаивали на рассмотрении дела в особом порядке, что позволило бы смягчить наказание. Но суд принял сторону обвинения, отказав в удовлетворении ходатайства. С учетом позиции прокурора, суд на три года отправил В. в колонию-поселение. Впрочем, у подсудимого еще есть время на апелляцию.