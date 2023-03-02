За кражу телевизора воронежец получил условный срок

Телевизор впоследствии злоумышленник продал знакомому.
Фото: Алексей СЕРГУНИН
В августе 2022 года П. в нетрезвом состоянии проник в чужой дом в селе Никольское, используя отвертку. Об этом сообщает пресс-служба Аннинского райсуда.
Злоумышленник знал, что в доме никто не проживает, а потому покойно осмотрел все, что находится внутри. В итоге он похитил телевизор стоимостью 3464 рубля, а впоследствии продал его знакомому. Во время следствия П. полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и в полном объеме компенсировал ущерб потерпевшей.
В итоге суд в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище) назначил ему наказание в один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.