За кражу телевизора воронежец получил условный срок

Телевизор впоследствии злоумышленник продал знакомому. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В августе 2022 года П. в нетрезвом состоянии проник в чужой дом в селе Никольское, используя отвертку. Об этом сообщает пресс-служба Аннинского райсуда.

Злоумышленник знал, что в доме никто не проживает, а потому покойно осмотрел все, что находится внутри. В итоге он похитил телевизор стоимостью 3464 рубля, а впоследствии продал его знакомому. Во время следствия П. полностью признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления и в полном объеме компенсировал ущерб потерпевшей.

В итоге суд в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище) назначил ему наказание в один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.