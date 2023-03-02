Воронежский альпинист за девять дней посетил 15 вершин и поднялся до 4895 м

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Команда альпинистов в составе Егора Матвеенко, Тихона фон Штакельберга и Романа Абилдаева совершила траверс Аксайской подковы. Отметим, что Тихон – воронежец, а его товарищи – красноярцы.

Группа начала подъём на гряду с пика Бокс (4240 м) по маршруту Михайлова (категория сложности 5Б), посетила 15 вершин и завершила траверс вершиной пика Семёнова-Тян-Шанского (4895 м). Протяженность маршрута составила около 27 км, продолжительность – девять дней.

- Аксайская подкова – подковообразный горный район между Аксайским и Каскеленским ущельями к юго-западу от Алма-Аты, совокупная сложность маршрута – высшая категория, 6Б, - пояснил тренер сборной Воронежской области по альпинизму Михаил Торшин. - Совершенный траверс очень сложный и продолжительный. Думаю, маршрут будет представлен в чемпионате России в снежно-ледовом классе, рассчитываем на победу.