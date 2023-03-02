Некоторым воронежцам придется платить за общедомовые нужды за год не в марте, а в апреле

Поставщики коммунальных услуг не устают повышать цены на них, видимо, думая, что кошельки у жильцов берзразмерные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представители воронежских управляющих компании уточнили, что не всем воронежцам перерасчет за общедомовые услуги придет в марте. Некоторые увидят его в квитанциях в апреле.

- Согласно постановлению правительства, перерасчет должен быть произведен в первом квартале после сверки с поставщиками коммунальных ресурсов. В некоторых УК решили, что в апреле его сумма должна меньше ударить по кошелкам жильцов, чем в марте, так как за первый весенний месяц теоретически надо будет уже не так много платить за отопление, как в феврале. Другие управляющие компании отразят перерасчет в платежках за март, - пояснили в городском пресс-центре ЖКХ.

Напомним, новые платежки должны больно ударить по кошелькам воронежцам. До недавнего времени общедомовые нужды рассчитывались для жильцов по «копеечному» нормативу. Теперь же решили разом взыскать разницу между ним и реальными затратами на эти коммунальные услуги, за весь 2022 год. Подорожание может составить до 20, а то и 50 рублей за квадратный метр, что означает астрономические суммы в квитанциях.