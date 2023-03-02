Коронавирус в Воронежской области на утро 2 марта: 403 человека заразились, никто не умер

Врачам снова приходится нелегко, число заболеваний коронавирусом опять увеличилось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снова увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперштаба, на утро четверга, 2 марта, заболели еще 403 жителя Воронежской области, 47 из них попали в больницы. Напомним, на начало дня 1 марта заразившихся было 389, а госпитализированы были 37. Всего с начала пандемии в Воронежской области случаев заболеваний уже перевалило за 481 тысячу.

За прошедшие сутки никто не умер, как и на утро 1 марта. Еще 313 человек выздоровели. На начало дня 1 марта поборовших ковид было меньше – 257.