Воронежский лабрадор Зевс помог полицейским найти наркотики

Во время оперативно-розыскных мероприятий в селе Новомарковка полицейские и таможенники с лабрадором по кличке Зевс обнаружили на территории частного домовладения, принадлежащего 31-летнему местному жителю, несколько тайников с наркотиками. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Служебная собака сигнальным поведением обозначила несколько предметов в жилище и надворных постройках, в каждом из которых стражи порядка нашли 416 граммов марихуаны. Мужчина пояснил, что наркотическое средство он хранил для личного употребления, без цели сбыта.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.