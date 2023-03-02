Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей и едва не лишилась квартиры

1 марта у двух жителей региона похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 1 марта, 84-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию после общения с якобы представителями банка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В течение нескольких дней потерпевшей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками финансовой организации и сообщали о том, что расчетный счет заявительницы подвергается несанкционированному вмешательству и может быть заблокирован. Они предлагали защитить сбережения путем их перевода на безопасный резервный счет. А чтобы ускорить процесс, заказывали пенсионерке такси, на котором она отправлялась к банковским терминалам и переводила деньги по указанным ей реквизитам.

Таким образом, пожилая женщина лишилась двух миллионов рублей, но на этом аферисты не остановились. Они убедили пенсионерку срочно продать квартиру и вырученные от её реализации деньги тоже перевести на специальный счет. Женщина начала процедуру оформления продажи недвижимости стоимостью свыше 2,5 млн рублей, но до завершения сделки случайно в телевизионной программе услышала информацию о традиционных мошеннических схемах. Заподозрив обман, она обратилась в отдел полиции № 7 УВМД России по Воронежу. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего же за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано 14 дистанционных мошенничеств, а также два факта хищения денег с банковских карт. Ущерб составил более 8,2 млн рублей.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.