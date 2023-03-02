В Воронеже возбудили уголовное дело из-за переноса на 25 лет капремонта в Доме Сомова

Дом Сомова, похоже все же не будет ждать окончания капремонта 25 лет. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Историей с перенесением с 2022-го на 2047 год капремонта в историческом Доме Сомова (улица Фридриха Энгельса, 21) заинтересовались в Следственном комитете. До такой степени, что его сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Максимальная ответственность по ней, правда, небольшая, - арест до трех месяцев. Или штраф до 120 тысяч рублей.

Дело возбудили после проверки. В ходе нее выяснили, что системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, канализации дома, являющегося объектом культурного наследия, находятся в недопустимом состоянии и требуют замены. Их износ составляет 60 процентов. Тем не менее в Фонде капремонта посчитали возможным перенести их замену на 25 лет.

Такие трубы до 2047 года точно не прослужат. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Следователи полагают, что ответчиками по уголовному дела могут стать. должностные лица ФКР и департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области за то, что не приняли мер для обеспечения людей нормальными условиями проживания.

Ранее по поводу этого дома обращались в прокуратуру представители регионального отделения Общественного народного фронта. Они передали жалобы жильцов, что их квартиры постоянно заливает, постоянно искрится проводка. И продемонстрировали фото труб с жуткими следами коррозии. При этом руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Александр Гончаров заявил, что уверен: до 2047 года без капремонта жильцы либо сгорят после очередного короткого замыкания, либо сварятся в кипятке.

Квартиры дома регулярно заливает. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональном Фонде капремонта заявляли, что жильцы дома очень мало отчисляли в их организацию (хотя деньги вроде бы берутся из «общего котла»), а также указывали, что в Доме Сомова уже заменили крышу, системы водоотведения, отремонтировали фасад и фундамент. Такие аргументы следователей, очевидно, не убедили.