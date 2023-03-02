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НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:35

В Воронеже маршрутный автобус № 8 наехал на пешехода

Пострадавшую женщину доставили в больницу
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, вчера, 1 марта, примерно в 17:40 у дома № 117 по Ленинскому проспекту в Воронеже 40-летний местный житель, управляя пассажирским автобусом «ЛиАЗ» (маршрут № 8), двигался по Ленинскому проспекту со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Брусилова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На одном из участков он наехал на 58-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автобуса вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и ее доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.