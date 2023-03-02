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НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:09

В Воронежской области «Жигули» сбили велосипедиста

ДТП произошло в Поворинском районе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, накануне, 1 марта, примерно в 23:05 на 8 километре автодороги «Р-22 «Каспий»-Поворино» 60-летний житель Новохоперского района, управляя автомобилем ВАЗ-2114, наехал на 55-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде по проезжей части автодороги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.