В Воронежской области «Жигули» сбили велосипедиста

По предварительным данным, накануне, 1 марта, примерно в 23:05 на 8 километре автодороги «Р-22 «Каспий»-Поворино» 60-летний житель Новохоперского района, управляя автомобилем ВАЗ-2114, наехал на 55-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде по проезжей части автодороги. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.