В воронежском райцентре на пожаре пострадал человек

Фото с сайта ГУ МЧС по области Фото: Предоставлено

1 марта около 22.44 в райцентре Поворино Воронежской области на улице Транспортня загорелся жилой дом площадью 80 квадратных метров. В одной из его комнат вспыхнули мебель и пол.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС спасли из горящей постройки человека. По оперативным данным, в результате пожара еще один человек пострадал. На ликвидации работали 8 спасателей и две машины.

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