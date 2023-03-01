Более 10 тысяч абонементов продал воронежский «Факел» на вторую часть сезона

Более 10 тысяч абонементов продал воронежский футбольный клуб «Факел» перед возобновлением весенней части Российской Премьер-лиги. Об этом 1 марта сообщило издание De Facto. Сейчас команда «огнеопасных» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата с 13 очками в 17 матчах.

В первый день весны начались продажи билетов на домашний матч «Факела» с «Химками». Приобрести их можно онлайн или в кассах Центрального стадиона профсоюзов. Встреча начнется в пятницу, 3 марта, в 19:00. Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка.

Кроме того. как ранее писал сайт vrn.kp.ru, из-за игры перекроют несколько центральных улиц города. С 7:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. Парковка будет также запрещена.