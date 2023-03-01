В Воронеже задержали 18-летних студентов, обманувших пенсионеров

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже оперативники задержали двух 18-летних студентов, которых заподозрили в обмане пожилых людей. Молодые люди успели таким образом «заработать» 1,5 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 1 марта.

В феврале 2023 года в полицию поступило сразу несколько заявлений от воронежцев в возрасте от 63 до 87 лет. Они рассказывали, что им звонил на домашние номера телефонов неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал о ДТП, виновником которого стал их близкий родственник. В ходе разговора злоумышленник убеждал пенсионеров «решить вопрос» о непривлечении дочери или внучки к ответственности за финансовое вознаграждение.

Пожилые люди называли аферистам суммы, которыми располагают и соглашались передать деньги курьеру. После этого приезжал другой неизвестный и забирал конверты. Естественно, после этого злоумышленники исчезали, а старики узнавали от родных, что с ними ничего не случилось.

Полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два 18-летних студента одного из воронежских вузов. Их задержали недалеко от места проживания. Юноши признались, что нашли «подработку» в интернете. Они получали от некоего «работодателя» через мессенджер координаты потерпевших, забирали деньги, а потом переводили их на указанные банковские реквизиты. А себе забирали процент от полученных денег.

На данный момент выявлено 4 пострадавших, которые лишились денег на общую сумму более полутора миллионов рублей. Парни стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве и находятся в СИЗО.