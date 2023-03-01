В Воронеже завели уголовное дело из-за отравляющих почву стоков

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратурой снова были выявлены нарушения при эксплуатации локальных очистных сооружений, которые принадлежат МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 1 марта.

Очистные сооружения продолжают отравлять природу. Ранее директор общества привлекался к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП, в том числе засокрытие экологической информации и порчу земель.

Проведенная в порядке контроля проверка показала, что на площади более 2,7 тыс кв. м. снова незаконно текут стоки, относящиеся к 4 классу опасности.

Согласно данным исследования, на землях населенных пунктов установлено превышение загрязнения почв по сравнению с предельно допустимой концентрацией: по сульфат-иону в 1,25 раза, по аммоний-иону в 2,4 раза, по нитрит-иону в 7,1 раза. По предварительным подсчетам, окружающей среде в результате загрязнения почвы причинен ущерб в размере 895 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. На их основании отделом МВД России по Новоусманскому району возбуждено уже уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Также в суд направлен иск о приостановлении деятельности общества в части сброса вредных (загрязняющих) веществ на рельеф, а также о возмещении причиненного ущерба и рекультивации земель.