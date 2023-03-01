Завотделением техникума в Воронежской области ответит в суде за взятки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала преподаватель Борисоглебского техникума (ранее заведующая отделением техникума). Женщину обвиняет в пяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 1 марта.

Установлено, что с февраля 2018 года по февраль 2022 года обвиняемая, являясь руководителем дипломников она получила от пяти студентов деньги в общей сумме свыше 80 тысяч рублей. За это она предоставила им готовые работы и составила на них положительные отзывы. А студенты были успешно допущены к защите.

Уголовное дело СК возбудил на основании материалов региональных УФСБ и ГУ МВД. Вину свою женщина признала и дала показания.