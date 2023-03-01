В центре Воронежа из-за матча «Факела» 3 марта перекроют четыре улицы

В Воронеже 3 марта на Центральном стадионе профсоюзов состоится домашний матч «Факела» с подмосковными «Химками» в рамках 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Из-за этого будут введены ограничения на проезд автомобилей и парковку на четырех прилегающих улицах. Об этом горожан предупредили в мэрии.

С 7:00 до 23:00 нельзя будет парковаться:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Также с 7:00 до 23:00 будет запрещен проезд машин:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также на этих участках ограничат выезд из дворов.

Также изменят путь следования маршрутки №№ 46 (бывш. № 49Б), 58, 76. Автобус № 58 проследует по проспекту Революции, № 46 и № 76 – по улице Кольцовской.