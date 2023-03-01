У жителя воронежского райцентра нашли 5 тысяч бутылок «левого» алкоголя

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На скамье подсудимых окажется 39-летний житель Острогожского района, у которого правоохранители нашли 5 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, расследовали его и передали в суд. Об этом рассказали 1 марта в прокуратуре Воронежской области.

По версии следствия, в октябре 2022 года мужчина приобрел у неустановленных лиц в областном центре немаркированную алкогольную продукцию. Перевез ее на склад в Острогожский район, а затем планировал продать. При попытке реализации партии «левака» он был задержан.

В арендованных помещениях стражи порядка насчитали фальсификата на сумму более 1,4 млн рублей. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере). На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.