В Воронеже проходят школьные соревнования по волейболу

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В минувшие выходные, на базе школ №38 и №13, в рамках районной спартакиады состоялись финальные игры по волейболу среди юношей – учащихся общеобразовательных учебных заведений Ленинского района, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

В первенстве приняли участие 11 команд старшеклассников.

Лучшие результаты показали волейболисты школы № 13 - они заняли 1 место. На 2 месте команда лицея № 65, на 3-м команда школы № 38.

Победители и призеры районного первенства получили кубки, медали и грамоты от управы Ленинского района.

На предстоящей неделе свою волейбольную подготовку продемонстрируют команды девушек.