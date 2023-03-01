У воронежца конфисковали автомобиль за неоплаченные штрафы на сумму 217 тыс рублей

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

У 40-летнего воронежца судебные приставы арестовали автомобиль Nissan Almera за неоплаченные штрафы на общую сумму 217 тысяч рублей. Оказалось, что за последние два года водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, в основном превышая скорость на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 27 февраля.

Автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции в ходе проведения совместного профилактического мероприятия со службой судебных приставов у дома № 84 по улице Ломоносова. При проверке по базам учета оказалось, что водитель не оплатил более двух сотен штрафа. Сотрудники ФССП наложили арест на транспортное средство и отправили его на спецстоянку.

Полицейские напомнили воронежцам, что любое транспортное средство можно проверить на наличие задолженностей по базе данных ГИБДД на официальном сайте ГИБДД.РФ в разделе «Сервисы», выбрав вкладку «Проверка штрафов».