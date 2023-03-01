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НовостиОбщество1 марта 2023 13:27

Президент Владимир Путин объявил благодарность 5 жителям Воронежской области

Их оценили за заслуги в профессии
Евгения ФРОЛОВА

Президент России Владимир Путин своим указом поощрил пятерых жителей Воронежской области. Документ 28 февраля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарностей за подписью президента РФ удостоились:

- Главный врач Воронежской городской клинической больницы №2 имени Федяевского Елена Воронина;

- Директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №34 Воронежа Павел Бондарев;

- Директор проектно-строительной фирмы «Эрлит» Ольга Ковалева;

- Глава Новолиманского сельского поселения Петропавловского района Сергей Колесников;

- Заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Александр Федорищев.

Также на этой неделе почетные звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» получили два профессора. Это - завкафедрой фармацевтической химии фармацевтической технологии ВГУ Алексей Сливкин и декан агроинженерного факультета ВГАУ Владимир Оробинский.