Воронежская прокуратура добилась присвоения пенсионеру звания «Ветеран труда»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Прокуратура после проверки выявила нарушения социальных прав 74-летнего жителя Воронежской области. Управление соцзащиты населения Верхнемамонского района отказало пенсионеру в льготах в нарушение законодательства. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры 1 марта.

Надзорное ведомство обратилось с иском в райсуд на управление. Было установлено, что пенсионер имеет общий трудовой стаж более 28 лет, в том числе в угольно-добывающей сфере. В 1989 году награжден почетной грамотой от имени коллегии Министерства угольной промышленности СССР и Президиума ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности, что является основанием для присвоения звания «Ветеран труда». Однако органом социальной защиты в присвоении этого звания мужчине было отказано за неимением документов.

Сотрудники прокуратуры собрали подтверждающие доказательства и добились правды. Мужчина теперь получит звание и сможет претендовать на положенные льготы.