В Воронеже на юношу среди бела дня напал рецидивист и отобрал у него золотое кольцо

Пойманному рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли кражу, совершенную в октябре 2022 года. Прошлой осенью среди бела дня на 21-летнего жителя микрорайона Репное на переулке Усманский напал незнакомец. Он толкнул юношу и отобрал у него золотое кольцо, стоившее около 15 тысяч рублей. Молодой человек попытался догнать грабителя, но безуспешно. Тогда он пошел в полицию.

Преступника искали больше четырех месяцев. В конце концов сотрудники уголовного розыска выяснили, что он скрывается в Ростовской области, постоянно меняя квартиры. 25-летнего жителя Новоусманского района, ранее судимого за кражи, задержали. Он признал свою вину в ограблении и заявил, что кольцо продал, а вырученные за него деньги потратил.

- Рецидивист будет отвечать по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Суда мужчина будет дожидаться в СИЗО, - сообщили в региональном ГУ МВД.