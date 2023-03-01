Средняя зарплата в Воронежской области в 2022 году превысила 46 тысяч рублей

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В Воронежской области посчитали среднюю ежемесячную номинальную зарплату на предприятиях и организациях по итогам 2022 года. Она составила 46061,2 рубля. Данными поделился Воронежстат 1 марта.

Показатель по сравнению с 2021-м годом вырос на 12,5%. Тогда он составлял 40875,7 рубля. А вот реальный размер жалования воронежцев с учетом текущей инфляции за прошедший год снизился на 1,5%.

Между тем в декабре зарплата в регионе составила 58053,1 рубля. В сравнении с данными, зарегистрированными в аналогичный период 2021 года, показатель вырос на 9,2%. А реальные доходы уменьшились на 2,8%. Опять же из-за инфляции.

Больше всего в 2022 году зарабатывали воронежцы, осуществлявшие деятельность в области информации и связи. Их зарплата превышала на 72,4% средний по региону уровень. Далее на 56,2% больше получали жители региона, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, на 38,4% – профессиональной, научной и технической деятельностью, на 25,9% – сотрудники производств химических вещества и продуктов.

Ниже доход был у работников компаний по производству табачных изделий. Их жалование составило всего лишь 33,5% от среднеобластной.

Отметили в исследовании и бюджетников. Например, средняя зарплата сотрудников образовательных учреждений составила 83,1% от эталонной величины. Что касается медиков и социальных работников, то у них 91%. А вот доходы аграриев оказались на уровне в 97,7%.