Мэр Воронежа поручил скорректировать параметры квартала на улице 9 Января

Фото мэрии Воронежа

В мэрии Воронежа рассмотрели проект комплексного развития территории жилых кварталов, прилегающих к улице 9 Января (остановка «Газовая»). Они ограничены улицами Малаховского, Семилукской и Краснодонской. Глава города Вадим Кстенин обсудил параметры с представителями профильных структур администрации и потенциальными инвесторами.

Первые торги для застройки 6,3 гектаров ветхого квартала ранее объявили несостоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки. Напомним, для реализации проекта подрядчику необходимо расселить горожан из 28 ветхих домов общей площадью в 19,5 тысячи кв. м, а также построить школу на полторы тысячи мест и детский сад на 280. Сейчас продолжается поиск вариантов реализации проекта.

Фото - мэрии Воронежа

Вадим Кстенин сказал свое мнение о его рентабельности для инвесторов.

– С учетом возможных на этой территории параметров строительства «выход» нового жилья не превысит 140 тысяч квадратов. В этих условиях рассчитывать, что бизнес создаст и подарит городу соцобъекты, вложения в которые можно грубо оценить в 2 млрд рублей, излишне оптимистично. Чудес не бывает, – подчеркнул мэр.

И добавил, что уже рассмотрели варианты корректировки параметров КРТ, чтобы найти компромисс между интересами горожан и экономикой застройщиков.

Решением проблемы стало бы размещение школы на имеющемся поблизости земельном участке. Проблему создает ручей «Голубой Дунай», который фактически является участком открытого ливневого коллектора. Его планируют спрятать в трубу, чтобы повысить качество жизни воронежцев.

Также застройщиков обяжут построить детский сад, который затем безвозмездно передадут муниципалитету, проложить автомобильные и пешеходные дороги, озеленить территорию.

Профильным управлениям администрации Вадим Кстенин поручил проработать предложенные корректировки, чтобы выставить проект на повторные торги.