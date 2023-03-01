Для воронежских детей-сирот в 2023 году закупят 360 квартир

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

360 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, закупят в Воронежской области в текущем году. Об этом 1 марта сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В данный момент уже объявлены торги на приобретение однокомнатных квартир в домах, расположенных в черте Воронежа, а также в Новоусманском и Семилукском районах.

Кроме того, в регионе для детей-сирот существуют и дополнительные меры поддержки –это сертификатах на покупку квартиры. У льготников есть возможность воспользоваться им или получить квартиру в специализированный найм (по федеральному закону недвижимость переходит в собственность человека спустя несколько лет).

Кстати, в 2022-2024 годах на приобретение квартир для детей-сирот потратят более 2,7 млрд рублей на покупку свыше тысячи квартир.