Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 10:53

Для воронежских детей-сирот в 2023 году закупят 360 квартир

Уже объявлены торги на приобретение
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

360 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, закупят в Воронежской области в текущем году. Об этом 1 марта сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

В данный момент уже объявлены торги на приобретение однокомнатных квартир в домах, расположенных в черте Воронежа, а также в Новоусманском и Семилукском районах.

Кроме того, в регионе для детей-сирот существуют и дополнительные меры поддержки –это сертификатах на покупку квартиры. У льготников есть возможность воспользоваться им или получить квартиру в специализированный найм (по федеральному закону недвижимость переходит в собственность человека спустя несколько лет).

Кстати, в 2022-2024 годах на приобретение квартир для детей-сирот потратят более 2,7 млрд рублей на покупку свыше тысячи квартир.